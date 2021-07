Zorgen in Harlingen en Midlum: "Wij denken dat we al drie dagen een bacterie in het drinkwater hebben."

Buurtbewoners zijn boos. Toen ze zondagmiddag hoorden dat ze het water niet drinken mochten, werd er niet bij gezegd om welke bacterie het ging.

"We weten helemaal niets", zegt buurtbewoner Arjen Mintjes. "Vrijdag was het water er even af en we zijn bang dat we al 3,5 dag een bacterie in het drinkwater hebben"

Drie maanden chaos

Het is voor de bewoners de druppel, nu ze al sinds april in de werkzaamheden zitten en niets te horen krijgen over wat er nu gebeurd. "We zitten al dik drie maanden in de chaos."

"We zijn als buurt nooit meegenomen, er is nooit een brief door de brievenbus gegooid. En het duurt maar en duurt maar. Eerst zou het 4 mei klaar zijn, daarna werd 11 mei genoemd. Nu is het nog steeds niet klaar", laat Mintjes weten.

In totaal zijn 35 huishoudens getroffen. Bij buren is de oprit er 's ochtends uitgehaald, zegt Mintjes, om leidingen te leggen, maar zonder dat het gezegd werd. "Dan kun je ineens niet meer van huis."