Benelux Tour begint dit jaar in Noardeast-Fryslân

Het is nog niet duidelijk welke grote namen zullen deelnemen. "Het is moeilijk in te schatten welke toppers we krijgen," zo zegt Van Remortele. "Maar het gaat om de grote jongens. Rijders die bekwaam zijn in de Vlaamse of Waalse klassiekers. De teams sturen geen jongens van het derde garnituur dus ga er vanuit dat de beste toppers komen. De vorige editie werd gewonnen door Matthieu van der Poel. Om een beeld te krijgen."

Presintatie in bootje

De presentatie van de ploegen zal op 29 augustus plaatsvinden. Dat gebeurt in de binnenstad van Dokkum. De fietsers worden gepresenteerd in bootjes op het water fan it Lyts Djip. Een dag later is de eerste etappe. Die is 170 kilometer lang en gaat van Surhuisterveen naar Dokkum. Het peloton doet Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Het Hogeland (in Groningen) en Noardeast-Fryslân aan.