Aris Leeuwarden begint nieuw Nederlands-Belgische competitie met derby

De eerste wedstrijd staat gepland voor vrijdag 24 september om 20.00 uur. Donar werd het afgelopen seizoen van de DBL tweede in de reguliere competitie en werd in de play-offs om het landkampioenschap uitgeschakeld in de halve finales.

In de eerste fase van de BNXT League spelen de Belgische en Nederlandse clubs een competitie van achttien wedstrijden in eigen land. Vanaf februari begint het internationale deel van de competitie, waarin de Belgische en Nederlandse clubs het ook tegen elkaar opnemen.

Aris Leeuwarden eindigde afgelopen seizoen op de een-na-laatste plaats in de competitie.