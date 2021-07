Rechter: Inspectierapport Tjalling Koopmans college mag openbaar gemaakt worden

Onder de SvPO vallen acht middelbare scholen, waaronder de vestiging in Hurdegaryp. De onderwijsinspectie onderzocht op de school de kwaliteit van het onderwijs en het financieel beheer. Uit de inspectie blijkt dat een aantal scholen van de koepel als 'zeer zwak' beoordeeld is. Maar de stichting was het hier niet mee eens. Zij stelden dat de rapporten niet volledig zijn en de inspectie niet zorgvuldig heeft gewerkt.

Rapport schadelijk

Het openbaar maken van de rapporten zou de scholen onterecht teveel schade toedoen, zo zei de koepel. De rechtbank is het hier niet mee eens. De rapporten moeten wel openbaar gemaakt worden, want het openbaar maken van de rapporten is wettelijk verplicht. Dit is opgenomen in de wet omdat ouders en leerlingen altijd het recht hebben om te weten hoe een school ervoor staat.