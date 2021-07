Onderzoekers vinden na 80 jaar uitgestorven gewaande slak in Waddenzee

Eerder dit jaar werd deze soort ook al waargenomen in de Oosterschelde in Zeeland.

De slak in de Waddenzee zat op een monster dat in het afgelopen najaar was genomen van een kooi met hout. Die kooien met verschillende materialen worden in de zee geplaatst voor onderzoek: het Waddenmozaïek-project.

Doel van dit project is te onderzoeken wat het effect is op de biodiversiteit, als je de verscheidenheid aan habitats vergroot.

Zuiderzee

De slak werd eerder vaak aangetroffen in de Zuiderzee. Na de aanleg van de Afsluitdijk veranderde de brakke Zuiderzee in het zoete IJsselmeer, waardoor de slak steeds minder werd gevonden.

Experts hebben nog lang gezocht naar de slak, maar na 1940 is hij niet meer aangetroffen. De recente vondsten in zoutwatergebieden wijzen erop dat de verspreiding waarschijnlijk breder is dan eerder gedacht.

Mogelijk is de soort door zijn kleine formaat in het verleden over het hoofd gezien. De 'grootste' van de gevonden slakken is maar 2.8 millimeter groot.