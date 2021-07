Twee Friese grensrechters in de halve finale op EK voetbal

De wedstrijd op Wembley in London wordt voor het trio het vierde duel op dit EK. Eerder stonden ze in de poulefase aan de leiding bij Italië-Turkije en Rusland-Finland en in de achtste finale tussen Engeland en Duitsland.

Sommige media melden dat 'Team Kuipers', met de assistent-scheidsrechter Erwin Zeinstra uit Dronrijp, de EK-finale mag leiden. Pas na de halve finales wordt echter officieel bekend gemaakt wie de finale in goede banen moet leiden.