Deelnemers uit de hele wereld beginnen aan Old Frisian Summer School

De zomerschool wordt georganiseerd door Rijksuniversiteit Groningen en de universiteit van Oxford. Het is de tweede keer dat de zomerschool gehouden wordt. De eerste editie van de zomerschool werd in 2019 in Oxford gehouden. Het was de bedoeling om de zomerschool het ene jaar in Oxford, het andere jaar in Nederland te houden, maar door de coronacrisis is dit jaar voor een online zomerschool gekozen.

Het Fries van de middeleeuwen

Specialist op het gebied van Oudfries en organisator van de zomerschool Anne Popkema legt uit wat Oudfries precies is. "Wij hebben nu Fries en dat is er niet altijd op deze manier geweest, dat klink in de middeleeuwen heel anders, maar het was wel degelijk Fries."

Dat het Oudfries nog steeds bestudeerd kan worden, heeft te maken met het feit dat er stukken geschreven Oudfries bewaard zijn gebleven. "Wij weten dat omdat ze toen van alles opgeschreven hebben in oude boeken en manuscripten, daarvan hebben wij vandaag de dag nog een stuk of wat."

Internationale interesse

Zo'n 50 studenten uit de hele wereld doen mee aan deze zomerschool, maar de zomerschool is niet voor iedereen bedoeld: "Dit is toch wel echt speciaal bedoeld voor studenten of mensen die met een proefschrift bezig zijn, die een achtergrond hebben in de oude Germaanse talen."