Onderzoek naar roofdieren levert honderdduizenden foto's op

Zo na het eerste voorjaar waarin dit onderzoek loopt, komen er al bijzondere waarnemingen naar boven, ziet Fokkema. "Eén belangrijk ding is wel dat de dassen veel wijd verspreider zijn in het studiegebied dan we dachten. We zien ze wel in het zuiden van het studiegebied, maar ook veel meer richting Workum."

Dus in plaats van dat het echt traditionele bosdieren zijn, lijken ze zich echt gevestigd te hebben in het weidelandschap.

"Verder hebben we ook de wasbeerhond op de camera's gezien op twee plekken. En één keer ook bij een nest. Die lijkt toch ook op te rukken in Fryslân. En een andere die heel leuk is, is de otter. Die hebben we op drie plekken gezien. In het jaar van de otter is dat toch wel weer leuk!"

Ansjovis

Wat ook opvalt is dat een behoorlijk aantal katten niet "in de mand" gehouden wordt, waar dit voorjaar wel om werd gevraagd middels een campagne.

Een kat stond er wel heel opvallend op in een speciale struikroversval, waarbij gewerkt werd met een blikje ansjovis waar een gaatje in werd gemaakt. De tandafdrukken stonden in het blikje.