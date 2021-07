Blije krijgt vanaf deze week een 'Terp fan de Takomst'

Joop Mulder had er al allemaal ideeën over, zegt Feenstra. Mulder was de initiator van Sence of Place. Het doel daarvan is om de natuur, landschap en de cultuurhistorie van het Waddengebied beter zichtbaar te maken.

"We willen met de terp het verhaal vertellen van onze geschiedenis en landschap", zegt Feenstra. "Het idee van Mulder was ook om plaatsen te maken in het landschap waar mensen de cultuur en natuur kunnen beleven."