Flinke regenbuien veroorzaken wateroverlast in Fryslân

Een straat in Oosterwolde is afgesloten geweest omdat de brandweer daar het water wilde laten wegstromen. Ook uit Oudeschoot en Woudsend kwamen zondagavond meldingen van wateroverlast.

Code geel

Weerman Piet Paulusma en ook de KNMI waarschuwden al voor noodweer in onder andere Fryslân. Er komen onweersbuien over onze provincie. Daarbij komt harde wind, mogelijk hagel en veel neerslag in korte tijd.

Aanvankelijk zou tot 21.00 uur code geel gelden in Fryslân. Die waarschuwing werd ruim een uur eerder al ingetrokken.