Chris Wassenaar (48) weer op de hoofdklasse: "Hé ouwe, zondag even kaatsen?

"Hij scharrelt wat met mijn dochter", lacht Wassenaar. "Hij zei vrijdag: 'Hé ouwe, kun je zondag ook nog even kaatsen?' Dan is het lastig om nee te zeggen."

Wassenaar nam in 2009 al afscheid van het hoofdklassekaatsen. Vorig jaar viel hij ook al eens in, maar toen kwam hij niet voorbij de eerste omloop. Zondag in Stiens wel. "Je wilt altijd winnen. Van tevoren denk je dat je niet kunt winnen en dat het al mooi is om mee te doen. Maar we hadden een keer een gelukje en het valt net de goede kant op."

Zelfs in de finale tegen het partuur van Tjisse Steenstra kwam het partuur van Wassenaar nog aardig mee. "We hadden afgesproken: we moeten degelijk kaatsen. Niet teveel fouten maken. Dan kunnen we misschien bij blijven."

De pijp raakte leeg

Uiteindelijk ging de winst met 5-3 en 6-2 toch naar Steenstra. "De pijp raakte langzaam wat leeg. Pieter-Jan was ook al heel snel op, dus dan wordt het lastig."

Naast Wassenaar en Leijenaar bestond het partuur uit voorinse Gabe-Jan van Popta, die een magistrale dag had. "Vorig jaar had ik al eens tegen hem gekaatst op de eerste klasse", zegt Wassenaar. "Ik dacht: bliksem, die hoeft ook geen mooie bal. Zo was het vandaag ook."

Voorbij de 700

Door zijn finaleplaats is Wassenaar nu voorbij de 700 punten in het eeuwige kaatsklassement. Hij is pas de zesde kaatsen in de geschiedenis die dat lukt. "Heel ver in het achterhoofd weet je dat wel. Ik had gedacht dat het er nooit meer van zou komen. En het is maar een puntje boven de 700 nu, maar het is wel mooi."