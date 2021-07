Meer dan 25.000 boetes bij trajectcontrole Drachten - Donkerbroek

Snelheidsovertredingen worden automatisch doorgezet naar het Centraal Justitieel Incassobureau en daarna komt er een boete. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de controles veel nut en zijn ze nodig.

Provinciale wegen zijn de gevaarlijkste wegen van Nederland, zegt het OM. Zowat een kwart van alle verkeersdoden valt op de provinciale wegen, terwijl maar zes procent van de wegen in Nederland een provinciale weg is. De cijfers waren ook de aanleiding om trajectcontroles in te voeren.