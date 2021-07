Cambuurtrainer Henk de Jong: "Nieuwe spelers moeten niet voor het geld komen"

De Jong is wel blij met wat hij nu heeft. "Wa hebben twee jaar op topniveau in de eerste divisie gespeeld, dus er zit wel niveau in. Maar op de vleugels en linksachterin wil ik er graag nog wat bij hebben."

Het ging in het gesprek in Buro de Vries natuurlijk over voetbal en de club, maar ook over andere zaken, zoals zijn wortels ("een heel gewone huishouding"), zijn inspiratie ("de leraren van het CIOS, zoals Foppe de Haan"), zijn favoriete muziek ("Bruce Springsteen, U2, André Hazes, Herman Brood en Deep Purple"), en de toekomst.