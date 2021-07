Net geen stunt voor Chris Wassenaar (48) op vrije formatie in Stiens

Wassenaar was de vervanger van de geblesseerde Jelle Attema. De 'reus fan Minnertsgea' had in 2009 al afscheid genomen van het hoofdklassekaatsen. Vorig jaar deed hij al een keer mee als invaller in de hoofdklasse, maar toen kwam hij niet verder dan de eerste omloop.

Zondag in Stiens ging het beter: in de eerste omloop won Wassenaar z'n partuur van Auke Boomsma, Hyltje Bosma en Patrick Scheepstra. Daarna moesten ook Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra hun meerdere erkennen, met alles aan de hang.

In de halve finale stond het trio Wassenaar tegenover het partuur dat vrijdag de eerste vrijeformatiepartij had gewonnen: Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. De wedstrijd ging lang gelijk op. Op 5-4 en 6-4 maakte Gabe-Jan van Popta met een bovenslag het karwei af.

Steenstra te sterk in finale

Tegen Steenstra, Hiemstra en Hans Wassenaar gingen Chris Wassenaar en z'n maten toch onderuit. Ze kwamen nog wel terug van 0-2 tot 2-2 en later van 2-5 tot 3-5. Maar op 3-5 en 2-6 was het gedaan.