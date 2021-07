Inez Timmer uit Weidum wint het Ouderen Songfestival

De winnaars van het Ouderen Songfestival werden bekend gemaakt door juryvoorzitter Harry Slinger en presentatrice Dolly Bellefleur. Iedereen van 55 jaar en ouder mag meedoen aan het Ouderen Festival. Er zijn elf voorrondes in verzorgingstehuizen in Nederland. Er is ook een prefinale in Heerenveen.

Timmer mocht haar repertoire tweemaal laten horen bij de grote finale, ze zong Joodse vrouw van Ruut Weissman en George Groot.

"Dat is Weidum"

"En dan thuiskomen, je huis versierd met vlaggetjes aantreffen, tekeningen in de brievenbus, een krant van de buren, dat is Weidum. Ik ben een dankbare dorpsbewoner. Iedereen die mij vandaag heeft gesteund, in Friesland of daar buiten, heeft een plekje in mijn hart," zo schreef Timmer op sociale media.