Nard Brandsma wint fierljeppen in Buitenpost, finalesprongen geschrapt om regen

De wedstrijd in Buitenpost werd na enkele finalesprongen stilgelegd vanwege de regen. Het werd echter snel weer droog, maar toen waren de prijzen uitgereikt. De vlugge beslissing om de wedstrijd stil te leggen zorgde voor ergernis bij sommige ljeppers.

Eerste over 20 meter

Brandsma zette zijn winnende afstand neer bij zijn derde sprong. Daarmee is hij de eerste dit seizoen over de 20 meter. Brandsma ljepte 85 centimeter verder dan de nummer twee, Jan Teade Nauta. Die kwam tot 19,80 meter. Nauta won afgelopen woensdag nog op It Heidenskip met 19,15 meter. De derde plaats was zaterdag voor Oane Galama uit Hilaard (18,84).

In de overgangsklasse ljepte Feike Stellingwerf uit Koudum het verst. Met 17,74 meter was hij in de Topklasse zevende geworden.

Vrouwen

Tessa Kramer pakte bij de vrouwen de winst met een sprong van 15,70 meter. Die afstand zette ze neer bij haar tweede poging. Sigrid Bokma uit Hindeloopen werd tweede met 14,62 meter. De derde plaats ging naar Marije Reitsma uit IJlst met 13,89 meter. Marrit van der Wal, die afgelopen woensdag nog won, sprong drie keer nat.

Junioren

Bij de junioren ljepte Stefan Douma uit Oppenhuizen met 18,32 meter het verst. De winnaar van woensdag, Rutger Haanstra, werd tweede met 17,86 meter. Met 17,47 meter ging de derde plaats naar Wisse Broekstra uit Tzummarum.