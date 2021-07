Us Hûnen herenigd in het Leeuwarder Rengerspark

Het in stukken gesneden beeld dook op toen de dief het probeerde te verkopen. "Gelukkig was de schroothandelaar alert en gaf hij een seintje dat hij het gestolen beeld mogelijk had", vertelt wethouder Hein Kuiken. Het bleek inderdaad de stabij te zijn.

Ferwerter kunstenaar Hans Jouta, onder anderen bekend van een standbeeld van Johan Cruijff, werd gevraagd het beeld te restaureren. "It is wol hiel bysûnder eins", wijst Jouta op de beelden, die al sinds de jaren '80 in het park stonden. "De kunstenares die het destijds heeft gemaakt, leeft niet meer. Dan ben je toch een beetje met een ander haar werk bezig."