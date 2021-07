Mantgum wint in eigen dorp de Jong Fammepartij

Het partuur van Mantgum met Amarins de Groot, Bregt Arendz en Jennie Terpstra heeft zaterdagmiddag de Jong Fammepartij in Mantgum gewonnen. In de finale waren ze met 5-2 6-4 te sterk voor het partuur van Goënga met Moniek Lootsma, Iris Oosterbaan en Andrea Kroes. De Jong Fammepartij is de belangrijkste partij voor de junioren bij de vrouwen.