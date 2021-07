Belg wint Frysman-triathlon, 'Zwaard van Grutte Pier' voor Jort van Zutphen

Podium

Het podium werd compleet gemaakt door Henk Galenkamp uit Hilversum (08:47:24) en Tijmen van der Burgt uit Amersfoort (08:48:29). Bij de vrouwen eindigde Annemarie Rustenburg uit Nagele als tweede (9:52:14) en Marjan Andringa uit Marrum was op de derde plaats de beste Friezin (10:00:54).

'Dichtbij het hart'

Van Zutphen eindigde als vierde in een nieuw Fries record. Hij was erg blij met het winnen van het zwaard. "Dat was mijn doel", zei Van Zutphen na afloop. "Maar ik ben helemaal kapot.

De atleet ging direct na de finish in een koud bad. "Dat had ik mezelf beloofd. Twee rondes voor het eind kreeg ik het warm. Dus ik had wel behoefte aan een bad en nu ben ik weer fris."

De Weidumer is al sinds het allereerste begin deelnemer aan de Friese triathlon. "Dit zit zo dichtbij het hart en zo dichtbij het gevoel. Ik ben er heel blij mee en zo trots op deze organisatie", aldus Van Zutphen.