Omrop TIP: portret van Jan Mankes in Weromrop.tv

"Ik ben ervan overtuigd dat Mankes over twintig jaar nog meer wordt bewonderd. Hij wordt geen vergeten schilder", zegt galeriehouder Thom Mercuur. "Het is een grote naam, maar nog altijd onderschat. Het gaat om de synergie tussen de ziel van de dingen en de ziel van hemzelf. Dat onderscheidt hem van andere schilders."

In 1909 kwam Mankes naar De Knipe. Die omgeving komt vaak terug in zijn werk. Eén van zijn bekendste werken is de Woudsterweg. "Het gaat niet om die weg, dat had ook wel een andere weg kunnen zijn. Maar het gaat om de stemming en sfeer zoals Mankes die beleefde."