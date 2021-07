Skûtsjesilen ook aan de beurt: strijd in coronabubbels in de 'Slach om Heech'

Sikke Heerschop van skûtsje Ingelskman is blij dat het meer weer vol met skûtsjes ligt. "Eindelijk mogen we weer. Geweldig dat het weer kan. Er doen 33 skûtsjes mee en even verder op het meer zeilen ook nog eens 15 SKS-skûtsjes. Dus het gaat weer helemaal los. Het is prachtig mooi weer, wat wil je nog meer."

Eerder deden er wel meer dan 50 skûtsjes mee, maar door de onzekerheid ligt het aantal nu lager.

Eerste test: hoe staat iedereen ervoor?

De Slach om Heech wordt vanaf 11.00 uur op de Hegemer Mar gezeild, georganiseerd door Watersportvereniging WSH Heeg. In overleg met Veiligheidsregio Fryslân zijn er talloze afspraken gemaakt voor een veilige wedstrijddag. Zo moeten de deelnemers tussen de wedstrijden door aan boord eten, zodat ze in hun eigen coronaproof 'bubbel' blijven.

Meerdere deelnemers magen niet bij elkaar ankeren en aanliggen in Heeg is niet toegestaan. Feest en prijsuitreiking zijn er ook niet. "We hebben het goed afgesproken. Alles gaat digitaal, protesten bijvoorbeeld ook. Maar het is gewoon machtig dat het weer kan. Iedereen zeilt in z'n eigen klasse. Zo kun je voor het eerst weer eens zien hoe het kan uitpakken dit jaar."