Boek over het geloven in middeleeuws Fryslân: een nieuwe blik op de gewone man

Bert Looper van Tresoar is één van de schrijvers van de bundel. Hij vindt het mooi dat er wat meer aandacht voor de kleine man in de Friese middeleeuwen komt. "We zijn in Fryslân veel bezig met onze middeleeuwse geschiedenis. Dan gaat het vaak over macht: over stinsen, hoofdelingen en Friese vrijheid. Maar wij vroegen ons af: hoe hebben die gewone Friezen hun geloof beleefd?"

Fryslân en Groningen verschilden van omliggende gebieden omdat ze niet onder het gezag van een graaf of hertog vielen. Het is niet toevallig dat juist in Friese rechtsteksten andere theologische denkbeelden te vinden zijn.

Dicht op het gevoelsleven

Het onderzoek is wel een lastige opgave, geeft Looper toe. "Want de gewone man heeft niet veel geschreven en nagelaten. Daarom moesten we op een nieuwe manier naar het bronmateriaal kijken. Dan merk je dat je toch nog wel aardig dicht op het gevoelsleven van die middeleeuwse mensen kunt komen."