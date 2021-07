Mar en Klif wil met ambassadeurs het landschap intiem dichterbij brengen

Het platform 'Vraag een ambassadeur' biedt de mogelijkheid om een uur gratis op pad te gaan met een eigen gebiedsexpert. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wandeling bij Mirns, een verhaal over particulier natuurbeheer in Ruigahuizen of een rondleiding bij de Wolvetinte in It Heidenskip.

Intiem

"Het is gratis, maar ook kleinschalig en bij de mensen thuis," legt Geertje Bouma van bezoekerscentrum Mar en Klif uit. "Geen groot en gelikt arrangement, maar juist heel intiem."

Cursus

Mar en Klif organiseert al 10 jaar de cursus Ambassadeur Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. "Dus er zijn zo langzamerhand al zo'n 250 ambassadeurs opgeleid. Het zijn mensen die interesse hebben in het landschap, maar het is ook opgezet voor recreatieve ondernemers. Mensen die dus met gasten in contact staan. Later is het breder getrokken: iedereen die het leuk vindt, kan nu meedoen."

Enthousiasme

Vorig jaar heeft het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen het thema 'Ode aan het landschap' aan 2021 verbonden. "Voor ons was het een reden om de kennis nog meer aan inwoners en toeristen te verbinden. Daar was veel enthousiasme voor. Zo hebben we een aantal landschapsambassadeurs die voor kleine groepjes mensen een verhaal willen vertellen. Het is bijvoorbeeld bij mensen thuis of in het land in de buurt. Daar kunnen op de website afspraken voor worden gemaakt."