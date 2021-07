Young Solar Challenge in Franeker: in één week uit de grond gestampt

Er was nog wel een flinke klus om het allemaal voor elkaar te krijgen. Het leek er eerst niet op dat het zou doorgaan vanwege het coronavirus. "En toen kwamen de versoepelingen ineens. We kregen een week van tevoren een vergunning, dus we moeten alles ook in één week regelen. Maar alle scholen hadden zich voorbereid, dus het is prachtig mooi dat het gelukt is. Het gaat niet alleen om de race: de leerlingen moeten in een half jaar een boot bouwen, geld opbrengen, marketing doen," legt Carton uit.

's Ochtends en 's middags

De start is op het Bolwerk in Franeker. "In de ochtend is er een langeafstandsrace. Met een accu kunnen ze een kilometer of vier, daar komt de zon dan bij. In de middag vanaf 13.00 uur is de sprint en de slalom. Dan kun je zien hoe snel het kan gaan. Voor de leerlingen is dat misschien wel het mooiste."

Er mag publiek komen bij de race. "Een deel is afgesloten voor mensen met een gezondheidsverklaring, maar als je anderhalve meter afstand kunt houden kun je het natuurlijk ook gewoon vanaf de kant zien," zegt de directeur.