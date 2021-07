Strijd om de Frysman-triatlon bij Warns: "Het weer is fantastisch"

Het is de enige echte triatlon in Fryslân: de Frysman, met start en finish op It Reaklif bij Warns. Door het coronavirus was het lang onzeker of de wedstrijd wel door kan gaan, maar zaterdag is dan echt de zesde editie begonnen. De deelnemers moeten 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer rennen. Voor de deelnemers uit de drie noordelijke provincies is er ook nog de wisseltrofee 'It swurd fan Grutte Pier'.