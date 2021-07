Grote consternatie op It Soal in Workum: vaste staplaatsen verdwijnen

Bouwhuis had wel gehoord dat er iets aan zat te komen, maar drie maanden geleden werd nog gezegd dat er nog niets op papier stond. Bouwhuis: "Dat het nu ineens zo snel gaat is wel een schok en heel jammer." Er komen luxe lodges voor in de plaats.

"20 jaar geleden bedacht"

De plannen zijn nog steeds niet tot in detail uitgewerkt, zegt Frank van het Reve van AquaResort It Soal, maar het besluit is wel gevallen en men wil de gebruikers van de staplaatsen er niet op het allerlaatste moment mee overvallen.

Het plaatsen van grotere accommodaties op de camping is niet nieuw, zegt Van het Reve: "Dat is iets dat ook al 20 jaar geleden is bedacht, maar daar is nooit iets van uitgewerkt. Maar omdat wij 20 jaar moesten wachten op de uitvoering van het masterplan hebben we eigenlijk ook 20 jaar stilgestaan met de rest van de camping."

En nu het wel kan, pakken ze door om aan te sluiten bij wat de hedendaagse toerist wil. Die wil niet heel lang op één plek blijven, zo denkt hij.