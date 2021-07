Inwoners Heerenveen kunnen meepraten over vorm nieuw Van der Valk-hotel

Het gebouw moet aan de Oranje Nassaulaan komen, bij de oprit naar de A32.

Inwoners van Heerenveen kunnen hun mening geven over wat ze het meest passend vinden op die plek. Dat kan op twee manieren. Mensen kunnen zich aanmelden voor een 'fysiek' gesprek met Van der Valk en de gemeente of een schriftelijke reactie geven via de website, een e-mail of een brief.

De gemeenteraad beslist eind dit jaar welke variant het wordt.