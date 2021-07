Kamervragen over situatie op Tjalling Koopmans College

De indieners willen verder weten of er op de scholen wel een veilig schoolklimaat is. Verder vragen Kwint en Van Meenen: "Hoe beoordeelt u dat een docent van het Tjalling Koopmans College is geschorst nadat hij heeft gesproken met Omrop Fryslân?"

Docent Bert Mul werd vorige maand geschorst door de school, omdat hij zich kritisch uit had gelaten in een interview bij de Omrop. Eerder deze week bepaalde de rechter dat de docent het schooljaar gewoon af mag maken.

Verbetering

Ten slotte willen de Kamerleden weten welke stappen de minister zet om de situatie op de school zo snel mogelijk te verbeteren en een veilig schoolklimaat voor de leerlingen te garanderen.