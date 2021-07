Partuur Marten Bergsma wint eerste vrijeformatiepartij van het seizoen

Er deden acht parturen mee aan de wedstrijd bij kaatsclub De Pompebledden. Het partuur van Marten Bergsma opende de dag met een 5-1 6-4 overwinning op het partuur van Bauke Triemstra. Het partuur van Gert-Anne van der Bos overleefde de eerste omloop ook. Zij wonnen met 5-3 6-4 van Tjisse Steenstra-en-co.

Het partuur van Enno Kingma had een makkelijke opening van de dag. Tegen Haye Jan Nicolay-en-co was het na 5-0 6-2 al klaar. Het partuur van Jelle Attema maakte de halve finales compleet na een overwinning op het partuur van Remmelt Bouma: 5-2 6-4.

Halve finales

Bergsma-en-co gingen eenvoudig door de halve finale. Het partuur van Van der Bos werd met 5-2 6-2 verslagen. Hoe anders was dat in de andere halve finale tussen de parturen van Kingma en Attema. Kingma-en-co gingen met 4-2 aan de leiding, maar lieten hun tegenstanders terugkomen.

Op 5-5 6-4 was het uiteindelijk toch het partuur van Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten dat aan het langste eind trok.

Boppeslach

In de finale ging het in de beginfase gelijk op. Hendrik Kootstra leek een mentale tik uit te delen aan Kingma-en-co toen hij op 2-2 6-6 de ballen boven sloeg en daarmee zijn partuur op 3-2 bracht.

Kingma was er echter niet van onder de indruk, want hij bracht zijn partuur even later met een zitbal op 3-3. Tot 4-4 ging het uiteindelijk gelijk op, maar daarna namen Bergsma-en-co afstand. Een retourslag van Drent op 5-4 6-2 bepaalde uiteindelijk de einduitslag in het voordeel van het partuur van Bergsma.

De derde prijs in Heerenveen ging naar het partuur van Jelle Attema, Gabe Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar.