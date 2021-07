Wetterskip Fryslân doet jaarlijkse fauna-inspectie nu met een drone

Deze manier van faunabeheer is een wettelijke taak: "We zijn verplicht, door de wet natuurbescherming, dat we geen schade veroorzaken bij onderhoud," zegt Jan van der Sluis van Wetterskip Fryslân. "Daarom moeten we er zeker van zijn dat er niets in stukken gras zit dat we willen maaien."

Het weer

"Het weer is goed dezer dagen," vult zijn collega Rindert van der Kooij aan. Van der Kooij bestuurt de drone bij de proef. "Want met regen of harde wind kunnen we natuurlijk niet vliegen. En als het heel warm is, geeft de hittecamera nog wel eens problemen. Maar daar hebben we nu geen last van, wat dat betreft is de proef geslaagd."