Storingen in Afsluitdijk nog niet over: 'We moeten er de komende jaren mee dealen'

Mensen die de komende zomer, maar ook de jaren daarna, over de Afsluitdijk moeten, zullen rekening moeten houden met extra oponthoud. Naast werkzaamheden zijn er ook storingen bij de bruggen van Kornwerderzand en Den Oever, die zo nu en dan voor problemen zorgen. Het advies van Rijkswaterstaat is dan ook om altijd eerder van huis te gaan, helemaal als je de boot in Harlingen of het vliegtuig op Schiphol moet halen.