Welcome to The Village druk met voorbereiding festival in speciale klusjesweek

Welcome to The Village heeft een opvallende aanpak. Het festival duurt drie dagen en iedere dag is er in totaal ruimte voor 2.250 mensen. Die moeten zich óf vooraf laten testen, óf ze moeten gevaccineerd zijn. Bezoekers hoeven dan geen 1,5 meter afstand te houden en eer mag als vanouds weer gedanst worden.

Drie groepen, drie toegangspoorten

Het publiek wordt in drie groepen verdeeld die allemaal een andere beleving hebben. Ze wisselen drie keer van gebied en hebben een eigen ingang. Voor de ingang worden drie toegangspoorten gemaakt waar momenteel volop aan wordt gewerkt.

"Welcome to the Village staat voor innovatie en samen durven dromen en dit heb ik vertaald naar een visuele uiting", vertelt festivalontwerper Lot van Os. "Zo zijn er elementen van een speelwereld zoals een reuzenrad en een droomwereld zoals torentjes en kasteelonderdelen."

Welcome to The Village is op 16, 17 en 18 juli.