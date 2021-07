Omrop TIP: portret van Rense Westra in Weromrop.tv

Als jongen van elf jaar kwam hij bij de jeugdtoneelvereniging in Leeuwarden. Zijn vader en moeder zaten ook bij het toneel. "In 1969 deed ik mee aan het iepenloftspul van Burgum en toen belde Roel Falkena me. Hij was voorzitter van Tryater en vroeg of ik daar wilde spelen. Dat wilde ik natuurlijk wel. Toen ik het mijn vader vertelde, zei hij: het begin is er." Tryater bestond nog niet zo lang en was ook nog geen beroepsgezelschap.

"Spelen is je verplaatsen in een andere wereld, dat vind ik het mooie." Hij speelde vele rollen bij Tryater, waaronder 'Richard III' van Shakespeare. "Ik heb er 24 jaar rondgelopen, maar de laatste drie jaar was niet de mooiste tijd. Ik proefde afgunst, ik was te populair bij het publiek en de pers."