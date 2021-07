Tweede ronde Wimbledon eindstation voor Sander Arends

Hoewel Arends en Middelkoop de eerste game wonnen, speelde het duo geen goede eerste set. Hun tegenstanders, in 2017 nog winnaars van Wimbledon, drukten meteen het gaspedaal in.

Het lukte de Nederlanders maar vijf keer om een punt te pakken in de opslaggames van Melo en Kubot. De set ging dan ook eenvoudig met 2-6 naar Melo en Kubot.

In de tweede set kwam het Nederlandse duo wel beter in de wedstrijd, maar tot breakpunten in de servicegames van Kubot en Melo kwam het niet. Een break op 3-3 was uiteindelijk genoeg voor dat duo om de set binnen te halen: 4-6.