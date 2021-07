Justitie eist ook celstraf tegen drie laatste verdachten in misbruikzaak meisje (15)

De man uit Balk zou één keer seks hebben gehad met het meisje en het ook hebben gefilmd. De verdachte zei dat hij niet wist dat het meisje minderjarig was, ze zou zelf hebben gezegd dat ze 19 jaar was. Hij zou erg geschrokken zijn toen de politie hem vertelde dat ze 15 was.

Tegen de 62-jarige verdachte is een celstraf van achttien maanden celstraf geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Door het filmpje dat hij stiekem had gemaakt is de eis hoger uitgevallen.

Drachtster

De 34-jarige verdachte uit Drachten heeft in een jaar tijd meerdere keren seks gehad met het meisje. Hij was in tegenstelling tot de meeste verdachten in deze misbruikzaak geen 'klant' van het meisje.

De man heeft een tijd bij haar en haar ouders in huis gewoond. Haar vader was zijn werkgever. Volgens hem werd hij door het meisje verleid en kon hij geen weerstand bieden. "Ik kon de spanning niet weerstaan", zegt de man tegen de rechters.

Ouders

De man denkt zelf dat hij tien tot twaalf keer seks heeft gehad met het meisje. Hij heeft 'wel duizendmaal' eraan gedacht om het aan haar ouders te vertellen. Toen hij dat uiteindelijk deed, volgde er een emotioneel gesprek. De verdachte zou niet hebben geweten dat het meisje betaalde seks had met andere mannen.

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 24 maanden geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Laatste verdachte

Tegen de laatste verdachte in de zaak, een 27-jarige man uit Groningen, die bij hem thuis seks zou hebben gehad met het meisje, is vrijdag ook een celstraf geëist. De man is geboren in India, maar is voor promotieonderzoek in Nederland.

De man ontkent dat hij geslachtsgemeenschap heeft gehad met het meisje, maar de officier van justitie gelooft dat niet. Het OM eiste tegen deze verdachte een celstraf van twaalf maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Andere verdachten

Eerder werden in deze zaak ook al celstraffen geëist tegen een man uit Burgum (22) en een man uit Hurdegaryp (22), die het meisje zouden hebben geprostitueerd. Ook tegen vier 'klanten' van het meisje werden eerder al celstraffen geëist. Dat gaat om een man uit Drachten (40), een man uit Franeker (23), een man uit Leeuwarden (47) en een man uit Delfzijl.