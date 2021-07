Dit is wat EuroParcs in Hindeloopen wil: een vakantiepark, boulevard en paviljoen

Recreanten trekken

Volgens Bijl waren de reacties op de informatiebijeenkomst in Hindeloopen positief. "Men ziet ook dat wanneer wij vier seizoenen lang recreanten naar ons park kunnen trekken, dat zij daar ook baar bij kunnen hebben. We hadden de rechtstreekse betrokkenen uitgenodigd, maar eigenlijk was het openbaar voor iedereen."

Details liggen nog niet vast

De plannen zijn echter nog niet in beton gegoten. "We kennen de procedures en weten dat onze plannen die nog op de tekentafel liggen best nog aanpassingen van overheidsinstanties behoeven. Maar we nemen er geen groot risico mee, want feitelijk lag er al een bestemmingsplan van de vorige eigenaar. Uiteraard moeten we de procedures volgen, maar de risico's zijn beperkt," sa tinkt Bijl."