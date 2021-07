GGD hoopt ook vanwege virusvarianten dat Friezen zich blijven testen

Het aantal testen in Fryslân is afgenomen van 4.032 naar 3.915. Volgens de GGD zijn er nog maar vier clusters in de provincie, van tussen de 3 en de 8 besmettingen. De meeste nieuwe besmettingen waren in de groep jongeren tussen de 18 en de 30 jaar.

Virusvarianten uit het buitenland

Tegenover de goede cijfers staan de zorgen over de nieuwe virusvarianten in het buitenland. Wie terugkeert uit een oranje gebied moest tien dagen in quarantaine, maar dit advies is vervallen voor wie binnen Europa reist en een negatieve test, vaccinatiebewijs of bewijs corona heeft. Sinds 1 juli bestaat daarvoor het Digitaal Corona Certificaat. Mensen kunnen zich gratis laten testen via testenvoorjereis.nl.

Deltavariant in Fryslân

Mensen die gevaccineerd zijn, moeten zich er bewust van zijn dat zij het virus wel kunnen meenemen, zo benadrukt de GGD.

Margreet de Graaf van GGD Fryslân gaat ervanuit dat de Deltavariant (eerder bekend als de Indiase variant) van het coronavirus al in Fryslân is: "Het is net onkruid, de sterkste variant zal het winnen. Je gaat minder gewone corona zien en meer van deze nieuwe varianten."