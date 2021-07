Gevechtsvliegtuigen Leeuwarder vliegbasis weer in de lucht

Bij een ongeluk op de Leeuwarder vliegbasis donderdagochtend raakten twee Belgen gewond. Een F-16 kwam in de problemen bij het opstarten en reed een gebouw op de vliegbasis in. De piloot had zijn vliegtuig verlaten met een schietstoel. Met de twee gewonden gaat het naar omstandigheden goed.

Later op vrijdag gaan nog meer F-35's de lucht in. De Weapons Instructor Course vliegt vrijdag niet. Dat is een cursus voor piloten en officieren die opgeleid worden tot wapeninstructeur. Maandag vliegen ze wel weer.