Twijzelerheide krijgt veilig fietspad langs het Wyldpaed

Plaatselijk Belang Twijzelerheide en de buurtvereniging van het Wyldpaed dringen bij de gemeente Achtkarspelen al langer aan op een veilige fietsroute. Op de weg, die aansluit op de provinciale weg N355, wordt vaak te hard gereden en er is geen ruimte voor fietsers. Bovendien is de kruising met de Rijksstraatweg gevaarlijk. Het is de enige route voor veel schoolgaande jeugd en in populaire weg bij recreanten en toeristen.

Ovonde en fietspad

De provincie had eerder al het plan om op het kruispunt een ovonde te realiseren. De gemeente zegt nu ook een fietspad toe. De nieuwe fietsroute vanuit het dorp wordt aangelegd vanaf het Skeanpaed en moet op de ovonde aansluiten. Het fietspad staat voor 2022 op de planning.