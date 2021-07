Horecazaken houden deuren dicht vanwege tekort aan personeel

Bij De Pleats in Burgum is ook een tekort. "We zoeken twee zelfstandig werkende koks en we hebben nog wel plek voor een leerling. Je moet creatief nadenken, we zijn flexibel in wat mensen willen. Door corona is de krapte erger geworden", zegt Eelke Duursma.

30 procent heeft ander werk

Ook Melle Bakker van de horecabond ziet dat er tekorten zijn. "De horeca heeft anderhalf jaar stilgestaan en zo'n 30 procent van de medewerkers is uitgestroomd naar andere sectoren of heeft ander werk gevonden en die komen niet terug. En de horeca is een groeisector, dus er zijn nog meer mensen nodig."

Om het tekort op te lossen heeft de provincie een notitie gastvrij Fryslân gemaakt met plannen voor toekomstbestendige banen.