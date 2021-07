Sander de Rouwe wordt burgemeester van Kampen

Donderdag werd bekend dat De Rouwe de nieuwe burgemeester van gemeenten Kampen wordt, en daarmee Bort Koelewijn opvolgt. De raad zocht een 'energieke en ondernemende bestuurder', en zegt dat ze dat in De Rouwe zien. De gemeenteraad verwacht dat De Rouwe in oktober beëdigd wordt.

De Rouwe was eerder raadslid in Bolsward, waar hij ook woont. De CDA'er is op dit moment gedeputeerde voor de provincie Fryslân, daarvoor was hij acht jaar lid van de Tweede Kamer. De Rouwe heeft in een reactie op Twitter laten weten dat hij 'ontroerd, dankbaar en zeer gemotiveerd' is door de voordracht van de raad om de nieuwe burgemeester van de gemeente te worden.