Gedeputeerde Sander de Rouwe wordt burgemeester van Kampen

Donderdag werd bekend dat De Rouwe de nieuwe burgemeester van gemeenten Kampen wordt, en daarmee Bort Koelewijn opvolgt. De raad zocht een 'energieke en ondernemende bestuurder', en zegt dat ze dat in De Rouwe zien. De gemeenteraad verwacht dat De Rouwe in oktober beëdigd wordt. De Rouwe zegt dat hij blij is met de voordracht: "Het is heel bijzonder. Ik zag al dat er veel kandidaten waren, dus het was gisteren echt in bevrijdend telefoontje."

Van Bolsward naar Kampen

De Rouwe komt van Bolsward en woont daar ook. Hij zegt het moeilijk zal worden om de stad te verlaten, maar hij legt ook uit wat hem trekt om naar Kampen te gaan. "Met name de mensen, het is een hele mooie gemeenschap. Het is een Hanzestad, dus het heeft historie uit het verleden, zoals we dat ook kennen met de Friese steden. Maar het heeft ook een mooie toekomst, met groei, nieuwe mensen en veel ondernemerszin en veel verenigingen."