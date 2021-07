Brugwachter van Wergea na commotie weer in eigen dorp aan de slag

En dus mocht hij donderdag toch weer in Wergea aan de slag. Op de eerste dag leek het wel alsof iedereen even langsreed om naar hem te toeteren of gedag te zeggen. En dat deed Kloosterman goed. "Veel mensen kennen mij en ik ken veel mensen." Op de eerste dag was het nog niet zo druk met boten. "Wergea is niet zo druk als bijvoorbeeld Grou of Warten. En het is door de week en niet nog niet zulk mooi weer, maar dat komt wel."

Zijn seizoen is al eerder begonnen bij de Vrouwenpoortsbrug. "In juli en augustus zit ik in Wergea en daarna weer in Leeuwarden. Zijn eerste dag was niet anders dan anders. "Ik woon in het dorp, dus dat is wel makkelijk. Het was even vervelend, dat was een toestand over mij en de brug, maar dat was niet leuk. Ik vond dat ik voor mezelf moest opkomen."

Er werd gezegd dat hij van de brug moest, omdat hij te eigen was. "Dat snapte ik niet. Toen begon het balletje te rollen en kwam het ook in de pers. Ik denk dat het juist een aanwinst is, dat de brugwachter iemand uit het dorp is. Ik kan de toeristen en bootjesmensen helpen, als ze wat willen weten. Ik heb dus ook een functie als VVV en dat is ook het leuke daarvan."