Cambuur begint op Amelander strand aan nieuw seizoen: "Dit is mooi man!"

Donderdagochtend staat er een activiteit op het strand op het programma. De spelers en een deel van de technische staf gaat in twee groepen blokarten en raften. Trainer Henk de Jong gaat het water niet op, maar het blokarten slaat hij niet over. "Dit is geweldig! Dit gaat zo snel. Je ziet ook allemaal lachende gezichten. Machtig dit!" Ondanks dat de Drachtster net wat ouder is dan zijn spelers, is hij nog even fanatiek. "Ik probeer ze wel in te halen, want sommigen hebben geen verstand van de wind. Die komen uit het westen", lacht hij.

Bij de groep van De Jong zit ook Michael Breij. Die geniet er ook van. "In het begin was het even wennen, maar het was heel leuk. Ik ging kneiterhard en slippen enzo. Waanzinnig!" De bedoeling van de activiteiten is om de groep dichter bij elkaar te brengen. Volgens Breij lukt dat: "Dit is goed voor de teambuilding."