Avine Fokkens reageert: "Vlugge trein naar Duitsland is visie voor langere termijn"

Bestuurders die lobbyen voor de Lelylijn, en ook Fokkens zelf, hebben de afgelopen maanden regelmatig 'de vlugge trein naar Duitsland' gebruikt als belangrijk argument voor de Lelylijn. De Duitse regering ziet hier echter niet veel in.

Duitsland is op dit moment bezig om de spoorverbinding Hamburg-Nederland via Osnabrück te verbeteren. Het tracé Groningen-Oldenburg is volgens Ferlemann alleen geschikt voor 'Nahverkehr' oftewel regionale treinen.

Fokkens ziet niets in de verbinding via Osnabrück. "Dat is enorm om. Wij houden vast aan de verbinding Groningen - Bremen - Hamburg. Hat kan zo zijn dat er nu niet genoeg reizigers voor zijn, maar dat kan in de toekomst veranderen. Wij richten ons eerst op het realiseren van de Lelylijn zelf in Nederland. De sneltrein naar Duitsland is een bijkomend voordeel voor de langere termijn. Laten we eerst maar eens kijken of de lijn wordt opgenomen in het regeerakkoord."