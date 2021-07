Fryslân heeft nu ook herdenking slavernijverleden: Free Heri Heri

In het Stadhouderlijk Hof hangt een schilderij dat verwijst naar de slaverij: vier Nassau's en een anonieme jongen zijn er te zien. Vandaag, tijdens Free Heri Heri, speelt deze jongen de hoofdrol.

"Dat is een anonieme jongen, die dienst doet aan de Nassau's. Hij is een accessoire, als het ware. Die geven we vandaag een naam. Hij is dus ook het begin en slotstok van ons programma."

'Nooit te laat'

Ook kunnen mensen bij plaatsen in Leeuwarden langs gaan die een rol hebben gespeeld in het slavernijverleden. "Op elke locatie vindt een korte performance plaats", zegt Andoh. Ze denkt niet dat Leeuwarders weten wat er in de stad op het gebied van slavernij is gebeurd. "Tot voor kort wist ik zelf amper wat er hier plaats had gevonden. Maar het is nooit te laat om te leren."