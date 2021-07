Kinderen vanaf 12 jaar kunnen op Ameland en Terschelling eerste prik krijgen

Sinds woensdag zijn de kinderen van 12 tot 17 welkom voor een prik tegen het coronavirus. "Dat was zo kort dag dat we hebben gezegd dat de kinderen zonder afspraak mogen komen. Die worden hier dan geregistreerd worden en dan mogen ze direct gevaccineerd worden", zegt Erik Vonk van de GGD.\

De kinderen die voor de prik komen worden in ieder geval gevraagd of ze goed op de hoogte zijn van de bijwerkingen. Voor vragen kunnen ze terecht bij een dokter. "Dat doen we vooral omdat er geen ouders bij zijn. Het is toch een andere categorie", zegt Vonk.