Gijs Jacobse van Gemeentebelangen Leeuwarden stopt met politiek

Jacobse werd in 1982 actief in de Leeuwarder politiek en zat tussen 1989 en 1990 even voor het CDA in de raad. Maar daar stapte hij uit, uit onvrede over het beleid van het college van toen.

Daarna richtte Jacobse de Nieuwe Leeuwarder Partij op, die later overging in Gemeentebelangen Leeuwarden. In de periode van 1994 tot 2006 was hij hiervoor fractievoorzitter. Ook na 2010 tot heden was hij fractievoorzitter voor de partij. Wie Jacobse opvolgt is nog niet duidelijk.