RIVM meldt 10 nieuwe besmettingen; minder dan een dag earder

De nieuwe besmettingen zijn vastgesteld in de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Ooststellingwerf. De rest fan Fryslân kreeg er niets bij.

Geen sterfgevallen en ziekenhuisopnames

In Fryslân zijn er in de afgelopen 24 uur geen nieuwe sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus. Er zijn ook geen nieuwe patiënten in de Friese ziekenhuizen opgenomen.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):