Van Barcelona en Oranje naar Fryslân: Ruud Hesp nieuwe keeperstrainer SC Heerenveen

Na zijn carrière als doelman was Hesp ook keeperstrainer bij Roda JC, Oranje, FC Groningen en PSV. Hesp tekent een contract voor één seizoen in het Abe Lenstra stadion.

Met Barcelona werd Hesp twee keer kampioen van Spanje en won hij één keer de beker. Verder keepte hij ook voor Haarlem, Fortuna Sittard en Roda JC. In totaal heeft hij bijna 500 wedstrijden in het profvoetbal gekeept. Daarnaast zat hij bij de selectie van het Nederlands elftal op het EK van 1996 en het WK van 1998.

WK-finale met Oranje

Hij beëindigde zijn actieve loopbaan in 2002. Daarna werd hij keeperstrainer. Met PSV werd hij de afgelopen jaren drie keer kampioen. Hesp was ook de keeperstrainer bij Oranje van 2006 tot 2012. In 2010 haalde hij met Oranje de WK-finale.

De keeperstrainer is de broer van Danny Hesp, die van 1990 tot 1992 voor SC Heerenveen speelde. Hij kwam tot 38 wedstrijden in het pompeblêdenshirt.